Рабочие подгруппы ТКГ по ситуации на востоке Украины проводят переговоры в Минске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Заседание ТКГ сегодня пройдет в формате видеоконференции при дистанционном участии спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

В предыдущий раз контактная группа собиралась в белорусской столице 29 октября. В тот же день Мартин Сайдик проинформировал прессу о возобновлении разведения сил в Золотом и назвал это большим шагом вперед. Стороны продолжили переговоры об аналогичных действиях в Петровском. На минувшей неделе стало известно, что разведение сил в этом районе должно начаться 9 ноября.

Экономическая подгруппа ТКГ при участии многочисленных экспертов обсуждала вопросы водоснабжения. Стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании "Вода Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного Креста.

Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом.

Участники политической рабочей группы обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.-0-