Рачков: Беларусь и Россия не будут мириться с ложью Запада о ситуации с беженцами на границе

23 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия не будут мириться с ложью западных стран о ситуации с беженцами на границе Беларуси с Евросоюзом. Об этом заявил журналистам в кулуарах состоявшегося сегодня в Москве второго заседания 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не собираемся молчать, когда видим, что происходит на белорусско-польской границе, - сказал парламентарий. - Вот сейчас польский солдат попросил политического убежища в Беларуси и рассказывает, какими средствами польская сторона уничтожала фактически тех беженцев, которым белорусская сторона оказала всяческую гуманитарную и иную помощь. В заявлениях, в частности, парламентов ряда стран-соседей Беларуси мы слышим, напротив, другие оценки: что Беларусь организовала гибридную атаку на страны Евросоюза. Это откровенная ложь, мы с ней мириться не собираемся. И я уверен, что те комментарии, которые делаются парламентариями России, МИД РФ, четко дают сигнал коллективному Западу, что Беларусь и Россия и в этом вопросе вместе".

Сергей Рачков подчеркнул: белорусская и российская стороны активно взаимодействуют и в противодействии санкционному давлению со стороны Запада. "Сейчас коллективный Запад атакует не только Беларусь, но и Россию, - указал он. - Поэтому программа, которая существует по координации деятельности Беларуси и России во внешней политике, сейчас особенно актуальна. Наши министерства иностранных дел очень активно взаимодействуют. Взаимодействуют и парламенты. Хотел бы, в частности, отметить, что совместными усилиями делегациям парламента России и Национального собрания Беларуси удалось заблокировать внесение чрезвычайного вопроса в повестку 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза по ситуации в Беларуси. В этом также активно принимали участие наши дружественные государства постсоветского пространства, страны Африки, Азии".

Парламентарий констатировал, что современная международная ситуация требует объединения усилий. "Я думаю, что 2022 год будет не менее напряженным в международном плане, - полагает он. - Поэтому мы будем стремиться еще плотнее сотрудничать, оказывать друг другу поддержку как на международных площадках, там и в межпарламентских структурах".

Сегодня на заседании союзные парламентарии приняли проект бюджета Союзного государства на 2022 год, внесли изменения в бюджет СГ на текущий год. Была изменена структура Парламентского собрания: количество его постоянных комиссий увеличено с 8 до 12. Кроме того, союзные парламентарии утвердили план работы Парламентского собрания и план его международной деятельности на 2022 год.

Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря. На нем Вячеслав Володин был переизбран главой Парламентского собрания, были подтверждены и полномочия российской депутации. Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем союзные парламентарии призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза принять меры по разрешению кризиса.-0-