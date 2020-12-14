Рачков: Беларусь и Россия придают большое значение углублению интеграционных процессов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия придают большое значение углублению интеграционных процессов, заявил председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков. Сегодня он принимает участие в заседании Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Россия придают большое значение углублению интеграционных процессов. Думаю, вы заметили, что очень активно встречаются премьер-министры наших стран. Недавно состоялось совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. То есть это подтверждение того, что мы действительно очень плотно взаимодействуем в области внешней политики. Но, конечно, приоритет сегодня - экономика. И здесь делаются поступательные шаги. Мы также значительное внимание уделяем развитию сотрудничества в области здравоохранения, образования, культуры", - рассказал Сергей Рачков.

Две страны активно сотрудничают и в вопросах противодействия CОVID-19. "На союзном уровне эта тематика обсуждалась двумя президентами. Опытные образцы вакцины поступили в Беларусь, были сделаны прививки. Мы рассчитываем, что в этой сфере наше сотрудничество будет продолжено. Ожидаем поступления вакцины из России. И начнется прививка наших граждан именно этой вакциной", - отметил председатель комиссии.

Сергей Рачков подчеркнул, что сегодня в повестке дня заседания Комиссии Парламентского собрания по внешней политике 13 вопросов. Оно проходит в формате видеоконференции.

В частности, планируется рассмотреть ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы, проект плана работы Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики на 2021 год, а также обсудить вопросы участия Парламентского собрания в международных мероприятиях. Кроме того, будет рассмотрен проект бюджета Союзного государства на 2021 год, а также вопросы, связанные с исполнением бюджета Союзного государства в 2019 и 2020 годах.

"Это очень важное заседание, потому что белорусская часть комиссии встречается впервые со своими коллегами. Мы, конечно же, хорошо знакомы очно и заочно, работаем в различных международных миссиях, в первую очередь по наблюдению за выборами. В текущем году наши депутаты принимали участие в наблюдении за выборами в Азербайджане, Беларуси, Таджикистане, Молдове, Кыргызстане. В 2021 году планируем принять участие в наблюдении за рядом выборов. И начнем с Казахстана (это парламентские выборы) и Кыргызстана (внеочередные выборы, связанные с избранием президента страны)", - сказал председатель Комиссии.

Сегодня для участия в заседании Комиссии приглашены представители министерств иностранных дел Беларуси и России. Они сделают краткие сообщения о ходе реализации программы совместных действий в области внешней политики. "Координация деятельности в области внешней политики является важной составляющей в целом работы Парламентского собрания и двух государств. Мы уделяем значительное внимание согласованности наших действий в международных организациях. И у каждой национальной делегации есть, конечно, приоритетные направления. Если у Беларуси, например, в Организации Объединенных Наций тематика борьбы с торговлей людьми, молодежная тематика, проблемы традиционной семьи, то у российской стороны очень актуальная тема - противодействие героизации нацизма, и она особенно звучит в год 75-летия Великой Победы. Мы являемся соавторами этой резолюции в Генеральной ассамблее ООН, - добавил Сергей Рачков. - Акцент будем также делать на взаимодействии с нашими партнерами - это Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ".-0-