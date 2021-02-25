Рачков: Беларусь выстраивает диалог с партнерами на принципах уважения и взаимопонимания

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выстраивает диалог с партнерами на принципах уважения и взаимопонимания, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы руководствуемся универсальными принципами. Мы выстраиваем диалог на основе взаимного уважения, взаимопонимания, невмешательства во внутренние дела и хотели бы, чтобы так же к нам относились. Ну и, конечно, поиск вопросов, которые объединяют и по которым мы можем сотрудничать, - сказал Сергей Рачков. - Вы видите, что в последнее время происходит в международных отношениях. О сотрудничестве только заявляется, но на самом деле речь идет о давлении, о санкционном воздействии, что в принципе мало соотносится с сотрудничеством".

Накануне открылось 20-е зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, продолжится по 26 февраля. Оно проходит в формате видео-конференц-связи. В заседании участвуют депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания Беларуси. Сегодня проходит совместное заседание трех общих комитетов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с участием белорусской делегации в ПА.

"Хотелось бы, чтобы мы продвинулись с нашей инициативой - проектом резолюции "Предотвращение употребления наркотиков среди детей и молодежи", которая будет вноситься. Тематика очень актуальная и важная. Мы всегда выступаем на международных площадках по объединяющим темам. Эта наше понимание в целом тех возможностей, которые есть у международных организаций, чтобы мы находили больше общих интересов и точек соприкосновения", - отметил сенатор.

Сергей Рачков не исключил, что у зарубежных коллег могут возникнуть вопросы и по ситуации в Беларуси. "Мы к этому готовы, и наша позиция транспарентна и понятна. Мы выступаем с позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси. Те, кто хотел, те приехали и наблюдали за президентскими выборами в Беларуси, нашли такую возможность. И хочу сказать, как человек, который трижды работал в миссиях БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами дважды Президента США и один раз - местных выборов в Албании. У БДИПЧ ОБСЕ есть различные форматы, которые она может использовать для наблюдения за выборами. Даже вот в таких непростых условиях пандемии, может быть в каких-то форс-мажорных условиях. Но тем не менее мы открыты, готовы к диалогу и не боимся даже сложного диалога, - констатировал он. - Но хочу подчеркнуть, что у нас достаточно плодотворно развивается диалог как в рамках ОБСЕ, так и со многими европейскими странами и в целом ЕС".

Член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Денис Карась напомнил, что в прошлом году летняя сессия ПА ОБСЕ не состоялась из-за эпидситуации. "Во время зимней сессии будут подниматься вопросы содействия укреплению межпарламентского сотрудничества. Один из немаловажных аспектов - предотвращение употребления наркотиков среди детей и молодежи. В большинстве своем страны поддерживают эту инициативу Беларуси. Но есть определенные страны, которые не совсем заинтересованы в этой инициативе, поскольку у них политика направлена на легализацию легких наркотиков", - отметил он.

Парламентарий добавил, что межпарламентское сотрудничество в рамках ОБСЕ нацелено содействовать диалогу, поддерживать демократические институты в государствах-участниках, развивать сотрудничество и укреплять безопасность в регионе.-0-

Фото пресс-службы Палаты представителей