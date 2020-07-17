Рачков: межпарламентским структурам направлены приглашения наблюдать за выборами Президента в Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Национального собрания направило в адрес межпарламентских структур приглашения принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Приглашения от имени руководства Национального собрания направлены в адрес Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Сергей Рачков отметил, что Беларусь заинтересована в проведении выборов с участием экспертного сообщества и всегда готова принять международных наблюдателей, в том числе миссии межпарламентских структур.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.-0-