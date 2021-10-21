Рачков: на Беларусь и другие страны ОДКБ идет гибридное наступление

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Беларусь и другие государства Организации Договора о коллективной безопасности идет гибридное наступление. Об этом корреспонденту заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Накануне он выступил на заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству по теме Обращения белорусских депутатов и членов Совета Республики к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. Также он поделился мнением о первоочередных задачах Парламентской ассамблеи ОДКБ в современных условиях.

Парламентарий рассказал: Беларусь, вступая в Организацию Договора о коллективной безопасности, без сомнения, делала это осознанно. Потенциал организации значителен. И создание Парламентской ассамблеи ОДКБ важно и символично, поскольку ее задача как раз политическая работа: продвижение тех целей и задач, которые реализует ОДКБ как региональная оборонительная организация. Сергей Рачков подчеркнул, что Беларусь участвует в работе как ОДКБ в целом, так и ее Парламентской ассамблеи. Активно ведется работа в комиссиях ПА ОДКБ, в частности в Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

"Сегодняшняя политическая ситуация вокруг наших государств непростая. Мы видим, что идет наступление. Гибридное, изощренное наступление как на Республику Беларусь, так и на другие государства организации. Это не только экономическое давление, но и политическое, дипломатическое. Поэтому мы должны активно работать в международных организациях, последовательно доводить свою позицию на всех площадках: и международных, и межпарламентских. Быть такой площадкой - одна из задач ПА ОДКБ. Сейчас мы начинаем юридически закреплять еще одно очень важное направление деятельности ассамблеи - мониторинг выборов в государствах организации", - сказал сенатор.

Сергей Рачков отметил: работа уже активно ведется. Сейчас очень важно закрепить результаты, подвести методологическую базу под эту деятельность. Парламентарии должны наращивать усилия именно в политической сфере - по продвижению повестки ОДКБ.-0-