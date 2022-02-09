Рачков: обстановка в регионе подтверждает курс Запада на формирование зоны нестабильности

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков сегодня принял участие в первом совещании председателей комитетов (комиссий) парламентов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), к ведению которых относятся вопросы международных отношений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Участники совещания в режиме видеосвязи обсудили развитие международных связей ПА ОДКБ, участие Миротворческих сил ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане в январе 2022 года, направления совершенствования правового обеспечения миротворческой деятельности государств ОДКБ, меры по защите электорального суверенитета государств организации. Парламентарии также были ознакомлены с ходом переговоров Россия - США и Россия - НАТО по гарантиям безопасности.

Сергей Рачков выступил по вопросу состояния военно-политической ситуации в национальных сегментах зоны ответственности ОДКБ. Сенатор отметил: "Военно-политическая обстановка в Восточноевропейском регионе продолжает развиваться в условиях нарастания кризисных явлений и тенденций, которые приобретают реальные очертания и становятся практическим подтверждением курса коллективного Запада, ведомого Соединенными Штатами, на формирование зоны нестабильности. При этом Республика Беларусь, активно развивающая взаимодействие с Россией в политической, военной и экономической сферах, выступила в качестве одного из главных препятствий на пути реализации этих планов, став объектом масштабной гибридной агрессии западных государств и организаций".

"Есть основания прогнозировать, что кризисный потенциал в развитии военно-политической обстановки в Восточноевропейском регионе будет последовательно нарастать. Не исключается усиление военного присутствия НАТО и его союзников на западных рубежах зоны ответственности ОДКБ. Подобная тенденция будет обуславливать принятие соответствующих мер реагирования со стороны нашей военно-политической организации", - подчеркнул парламентарий.-0-