Рачков: оценки польских руководителей одних и тех же действий правоохранителей в Польше и в Беларуси очень разнятся

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не вмешивалась во внутренние дела Польши. Но при этом оценки польских руководителей одних и тех же действий правоохранителей в Польше и в Беларуси очень разнятся. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

"Если в Минске несанкционированные шествия постепенно теряют свою массовость, то в соседней Польше, которая так яростно не только интересуется белорусской тематикой, но и активно участвует в поддержке деструктивных акций определенной части населения Беларуси, демонстрации против действия польских властей сохраняют свою силу и агрессивность", - подчеркнул Сергей Рачков.

При этом он обратил внимание, что польские правоохранители действуют жестко: задержания с применением физической силы, в том числе депутатов, слезоточивый газ, дубинки.

"Уже не удивляют разнонаправленные оценки польских руководителей одних и тех же действий правоохранителей в собственной стране и в Беларуси. У нас - это неоправданное применение силы, насилие, а в их родной Польше - это наведение и поддержание порядка. Как в народе говорят, у польских властей "нет ни стыда, ни совести". При этом польские политики высокомерно пытаются утверждать, что "Польша никогда не будет выглядеть, как Беларусь", - отметил сенатор.

"Беларусь никогда не вмешивалась во внутренние дела Польши. Рассчитываем, что в Польше возобладает здравый смысл, и она вернется на путь конструктивного сотрудничества в духе добрососедства с нашей страной", - выразил мнение Сергей Рачков.-0-