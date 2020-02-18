Рачков: политическому диалогу Беларуси и США должно способствовать межпарламентское взаимодействие

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Углублению политического диалога и развитию всестороннего сотрудничества между Беларусью и США должно способствовать межпарламентское взаимодействие. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков на встрече с представителями Сената Конгресса США, сообщает БЕЛТА.

Сергей Рачков провел переговоры с руководителем секретариата комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Кристофером Сочей и сотрудником секретариата комитета, ответственным за вопросы Европы и региональной безопасности, Ханной Тобурн. Во встрече также приняли участие член данной Постоянной комиссии Олег Руммо и временный поверенный в делах США в Республике Беларусь Дженифер Мур.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и углублению белорусско-американского взаимодействия, включая межпарламентское.

"В последнее время Беларусь и США сделали серьезные шаги по улучшению двусторонних контактов. Но важно не только нормализовать отношения, а сделать их хорошими. В этом видит свою задачу белорусская сторона. Углублению политического диалога и развитию всестороннего сотрудничества должно способствовать межпарламентское взаимодействие. Совет Республики готов напрямую общаться с Сенатом Конгресса США и обсуждать актуальные вопросы белорусско-американской повестки и региональной безопасности", - подчеркнул Сергей Рачков.

В свою очередь Кристофер Соча заявил, что все ветви власти в США заинтересованы в развитии отношений с Беларусью. "Взаимодействие с вашей страной является важным, и насколько США серьезны в этом вопросе, подтверждается последними визитами", - сказал он.-0-

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