Рачков: события в Беларуси и обострение конфликта в Карабахе - звенья одной цепи

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поствыборные события в Беларуси и обострение конфликта в Нагорном Карабахе - звенья одной цепи. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

По мнению сенатора, ситуация вокруг Беларуси в какой-то степени неожиданна. В последние несколько лет наша страна совместно со своими партнерами нащупывала конкретные пути продвижения вперед, искала точки соприкосновения и взаимопонимания. И те визиты на высоком и высшем уровне, которые осуществлялись представителями западного сообщества, давали основание полагать, что мы на правильном пути - пути развития позитивной и конструктивной повестки дня. Но то, что происходит ныне, вызывает удивление и заставляет задуматься, насколько годы большой работы соответствовали формировавшемуся духу доверия.

"Нет сомнения, что против Беларуси развязана гибридная война, ведутся весьма агрессивные действия. Президент весьма четко охарактеризовал и проанализировал семь этапов этих действий. Почему вдруг наши партнеры избрали такую тактику и такую стратегию - не разобравшись в ситуации, не выслушав белорусскую сторону и уже в день выборов начав давать свои негативные критические оценки, - это остается вопросом, на который нам предстоит искать ответ", - считает Сергей Рачков.

Он отмечает, что Карабах - свежий пример того, к чему могут привести и гибридные войны и попытки разрушения своего государства. Современное государство должно быть сильным и мощным, стоять на страже безопасности своих граждан - военной, общественной, экономической и информационной. "Я долгие годы работал послом в арабских странах, видел цветные революции, осуществляемые через социальные сети. И видел, к каким плачевным последствиям приводит подобное. Поэтому огромное внимание мы должны сегодня уделить информационной безопасности страны, чтобы и в этой сфере был обеспечен наш суверенитет. С учетом развития информационных технологий задача эта крайне непростая. Но я уверен, что прогресс развивается и любому яду будет найдено противоядие", - подчеркнул сенатор.

По его словам, события в нашей стране, обострение конфликта в Карабахе - звенья одной цепи. "Вопрос даже не в Беларуси, Азербайджане или Армении, идет попытка создать напряженность вокруг России. И мы становимся определенным инструментарием в этой геополитической борьбе. Я думаю, что Евразийский экономический союз, несмотря ни на что, демонстрирует, что у него есть будущее. События в Беларуси показали, что Россия является настоящим партнером и союзником нашей страны. Наши лидеры в Сочи договорились о том, что более оперативными станут совместные решения по ряду экономических вопросов. Думаю, что у нас есть шанс и возможность отработать некоторые экономические решения более оперативно - для того, чтобы их потом предложить нашим партнерам по ЕАЭС и в еще большей степени укрепить этот союз", - сказал Сергей Рачков.-0-