Рачков: важно не позволить себя обмануть политиканам, особенно находящимся за границей

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень важно не позволить себя обмануть политиканам, особенно находящимся за границей. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время встречи с помощниками сенаторов - членов комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Сегодня очень важно не позволить себя обмануть политиканам, особенно находящимся за границей. Для этого следует пользоваться разными источниками информации, уметь ее сопоставлять и анализировать, понимать цели, которые преследуют наши оппоненты. Сейчас страны Запада все больше заменяют внешнюю политику санкционной, соответственно, международное сотрудничество трансформируется в международное противоборство. Тем не менее Беларусь всегда проводила конструктивную многовекторную внешнюю политику, направленную на укрепление взаимопонимания и развитие сотрудничества, и будет следовать этой линии впредь", - подчеркнул Сергей Рачков.

Парламентарий остановился на основных целях и задачах деятельности Постоянной комиссии, раскрыл ключевые направления работы Совета Республики по развитию международного парламентского сотрудничества. Отвечая на вопросы, касающиеся общественно-политической ситуации в нашей стране, Сергей Рачков акцентировал внимание на деструктивной направленности внешнего давления на Беларусь, отметил разрушительные последствия цветных революций в странах, в которых работал послом, поделился мнением о результатах участия в международном наблюдении за президентскими выборами в США и кратко изложил подходы к развитию законодательства в сфере противодействия дезинформации и фейкам, в том числе распространяемым с использованием социальных сетей.-0-