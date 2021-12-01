Рачков: военно-политическая обстановка в Восточноевропейском регионе накаляется

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков принял участие в круглом столе на тему "15 лет Парламентской ассамблее ОДКБ. Что сделано для укрепления безопасности на пространстве ОДКБ". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Участники дискуссии обсудили деятельность ПА ОДКБ, результаты законодательной работы, программу модельного законотворчества на 2021-2025 годы, роль общественных институтов и международных организаций в обеспечении цифровой и экономической безопасности, а также шаги по укреплению системы коллективной безопасности.

В своем выступлении белорусский сенатор остановился на истории создания организации и основных направлениях ее деятельности.

"Наша национальная делегация всегда придавала большое значение подготовке модельных законодательных актов. И в программе работы на 2021-2025 годы мы заложили достаточно серьезные вопросы в этой сфере. Очень важно, чтобы мы разработали эти законы, связанные с обеспечением информационной безопасности, кибербезопасности и ряда других законодательных актов, которые, как показывает практика, оказывают очень серьезное содействие в разработке соответствующих законопроектов в национальных парламентах, и в частности в Национальном собрании Республики Беларусь", - отметил парламентарий.

Сергей Рачков также внес ряд предложений по совершенствованию работы ПА ОДКБ. В частности, он заявил: "Хочу выделить в нашей деятельности такое направление, как мониторинг военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ. Беларусь в течение этого периода трижды принимала своих коллег в стране для изучения военно-политической обстановки в Восточноевропейском регионе. Сейчас эта обстановка особенно накаляется, растет напряженность на границе Беларуси с Европейским союзом. Убежден, что мы, участники ПА ОДКБ, должны уделить этому вопросу первостепенное внимание, может быть, даже и переформатировать определенные наши планы и программы относительно мониторинга военно-политической ситуации в других субрегионах ответственности нашей организации".

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась 23 июня 2006 года в Минске, определила необходимость развития парламентского измерения ОДКБ в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ в целях гармонизации национальных законодательств, разработки модельных законов для решения уставных задач ОДКБ, организации взаимодействия по вопросам международной и региональной безопасности. Председатели парламентов государств СНГ - членов ОДКБ на заседании 16 ноября 2006 года приняли постановление о создании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). От этой даты ведется отсчет истории деятельности ПА ОДКБ.-0-