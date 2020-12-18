Рачков: все попытки давления на Беларусь являются неправомерными и бесперспективными

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва приняли проект постановления Национального собрания "О заявлении Национального собрания Беларуси в связи с принятием Европейским парламентом резолюции по Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"26 ноября Европейский парламент принял критического содержания резолюцию по Беларуси, - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. - Полагаем, что белорусские парламентарии не могут и не должны оставить без должной реакции данный недружественный шаг Европарламента в отношении Беларуси".

Среди прочего в документе отмечается, что принятие Европарламентом резолюции по Беларуси является неприемлемым вмешательством во внутренние дела суверенного и независимого государства. "Также выражается твердая уверенность, что все попытки давления на Беларусь и стремления изменить вектор развития нашего государства являются неправомерными и бесперспективными", - отметил сенатор.-0-