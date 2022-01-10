Рачков: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан остановил развитие ситуации по негативному сценарию

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан позволил остановить развитие ситуации по негативному сценарию, заявил БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

"Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности собралась в исключительно важный момент, когда требуется продолжение координации действий стран - участниц ОДКБ по стабилизации ситуации в Казахстане. Ввод миротворческих сил организации показал своевременность принятия решения по задействованию в этих целях соответствующего положения Устава ОДКБ. Это дало конкретный сигнал террористическим группировкам и позволило остановить развитие ситуации по негативному сценарию, прекратить убийства представителей правоохранительных органов, военных, мародерство, захват государственных и общественных зданий, стратегических объектов инфраструктуры, - рассказал Сергей Рачков. - В ходе заседания глава белорусского государства справедливо подчеркнул необходимость повышения уровня политического взаимодействия в рамках ОДКБ. Важную роль в этом, на мой взгляд, должны играть парламентарии".

Сенатор отметил, что в последнее время укрепляется парламентское измерение ОДКБ: парламентарии принимают модельные законы, в том числе по обеспечению национальной безопасности, противодействию международному терроризму, развитию миротворческих сил, которые впоследствии используются в законотворческой деятельности национальных парламентов и содействуют обеспечению стабильности и безопасности на пространстве стран ОДКБ. Члены Парламентской ассамблеи ОДКБ также участвуют в мониторинге военно-политической ситуации в зоне ответственности организации, приглашаются на военные учения миротворческих сил в качестве наблюдателей.

"В связи с этим целесообразно продолжать развивать Парламентскую ассамблею ОДКБ как один из важнейших инструментов политического взаимодействия членов организации. Для этого, по моему мнению, необходимо поступательно двигаться к принятию межгосударственного договора о Парламентской ассамблее ОДКБ", - добавил Сергей Рачков.-0-