Рачков: выборы в Госдуму России соответствовали демократическим принципам

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму России соответствовали демократическим принципам. Такую оценку сегодня на брифинге дал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергей Рачков, который является координатором группы наблюдателей от Парламентского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не зафиксировали недостатков и нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса и его итоги. Наблюдатели от Парламентского собрания Союза Беларуси и России пришли к выводу, что состоявшиеся 17-19 сентября выборы депутатов Госдумы РФ проведены в соответствии с действующим избирательным законодательством РФ, соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными", - сказал Сергей Рачков.

Он подчеркнул, что наблюдатели от Парламентского собрания осуществляли свои функции открыто и независимо, руководствуясь принципами политической нейтральности и невмешательства в избирательный процесс. "При этом именно факт наблюдения за выборами, по нашему убеждению, дает право высказать оценки хода голосования и его результатов тому, кто наблюдение осуществлял, и лишает такого права тех, кто от наблюдения самоустранился", - заявил координатор группы наблюдателей от Парламентского собрания.

На выборах в Госдуму делегация Парламентского собрания входила в состав миссии наблюдения от СНГ. В состав делегации вошли белорусские парламентарии: заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова и член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Андрей Шишкин. Как отметил Сергей Рачков, все члены делегации - опытные наблюдатели, ранее они работали в различных мониторинговых миссиях, в том числе БДИПЧ ОБСЕ.

На нынешних выборах в Госдуму РФ белорусские парламентарии в общей сложности посетили 85 избирательных участков. По словам Сергей Рачкова, для белорусских парламентариев выборные процессы в России представляют большой интерес, в том числе в контексте подготовки к планируемому референдуму по Конституции Беларуси.

Наблюдатели от Парламентского собрания с удовлетворением отметили, что в России были созданы все условия для проведения выборов и наблюдения за ними. "Союзные парламентарии отметили высокую активность избирателей, голосование в целом проходило в спокойной обстановке", - добавил Сергей Рачков.

По предварительным данным ЦИК России, победу на выборах в Госдуму одерживает партия "Единая Россия".-0-

Выборы в Госдуму России были открытыми и конкурентными, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ