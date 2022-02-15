Рачков: Запад пытается всячески дискредитировать сотрудничество Беларуси и России

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад пытается всячески дискредитировать сотрудничество Беларуси и России. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков сегодня на конференции "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты", передает корреспондент БЕЛТА.

"Важное место в системе совместной работы Беларуси и России занимают вопросы реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства и обновленной Военной доктрины Союзного государства, сопряжение которых, на мой взгляд, особенно актуально в условиях развернутой против Союзного государства серьезной информационной агрессии, в частности по тематике Украины, - сказал Сергей Рачков. - В последнее время наши внешнеполитические ведомства значительно расширили координацию своих шагов на международных площадках, в том числе совместно с другими дружественными странами и объединениями. Приоритетное внимание уделяется совместному противодействию развязанным против нас информационным кампаниям, односторонним ограничительным мерам, политизации работы международных организаций и навязыванию натоцентричной модели безопасности в Европе".

Парламентарий отметил, что работа внешнеполитических ведомств Беларуси и России направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путем. "Со стороны западных государств, напротив, мы видим четкую неготовность идти на компромиссное решение. Кроме того, Запад пытается всячески дискредитировать сотрудничество Беларуси и России, вмешаться во внутреннюю политику и дестабилизировать обстановку в наших странах", - констатировал он./font>

По мнению Сергея Рачкова, серьезным инструментом обеспечения безопасности и суверенитета Союзного государства станет обновленная Военная доктрина Союзного государства, утвержденная Высшим государственным советом 4 ноября 2021 года. "Реализация доктрины будет способствовать углублению тенденции наращивания взаимодействия Беларуси и России в сфере активизации сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран, обеспечению военной безопасности, прежде всего на единой границе Союзного государства, - указал он. - Военная доктрина в полной мере учитывает значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе, произошедшие за последние годы, и определяет военно-политические и военно-экономические основы организации и обеспечения военной безопасности и совместной обороны Союзного государства".

Конференция "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты" состоялась в формате видеомоста на площадках РОО "Белая Русь" и Общественной палаты России. Ее организатором также выступила Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко.-0-