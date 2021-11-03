Рачков: заседание ВГС станет серьезным шагом для углубления интеграции в Союзном государстве

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящее 4 ноября заседание Высшего государственного совета Союзного государства станет серьезным шагом для углубления белорусско-российской интеграции. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Когда речь идет фактически о судьбе нашего государства, да и российского, то это, конечно же, большая политика. Но если говорить о предстоящем заседании Высшего государственного совета, то это очень серьезный шаг вперед в направлении углубления интеграции двух стран", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор напомнил, что последнее заседание ВГС Союзного государства состоялось достаточно давно, и сам факт предстоящей 4 ноября встречи - серьезный сигнал тем, кто пытается проводить недружественную политику в отношении Беларуси и России. Он подчеркнул, что сотрудничество обеих стран - это "хороший пример того, как необходимо действовать в ситуации, когда кто-то занимается политиканством, а кто-то думает о своем государстве и народе".

Беларусь и Россия в течение последних лет проводили серьезную работу над союзными программами в разных сферах. Под знаком углубления белорусско-российской интеграции прошел и 2021 год, отметил Сергей Рачков. "Поэтому вполне можно сказать, что тот результат, который будет 4 ноября, можно отнести к большой политике", - заявил он.-0-