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04 декабря 2019, 14:13

Рахманов: уходящий год был интенсивным для Совета Республики

Сергей Рахманов
Сергей Рахманов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уходящий год был интенсивным для Совета Республики Национального собрания шестого созыва. Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли более 60 законопроектов, которые касаются развития отношений как с традиционными странами постсоветского пространства, так и с европейскими, государствами азиатского региона, - сказал Сергей Рахманов. - Межпарламенсткая деятельность не находится в отрыве от всего остального, что мы делаем на внешнем контуре. Мы тесно работаем с Министерством иностранных дел, с исполнительной властью и в своих контактах с зарубежными партнерами, естественно, рассматриваем не только вопросы законопроектной деятельности, но и экономики. Проявляем соответствующие инициативы".

В этом году впервые по инициативе Совета Республики с рядом парламентских групп были созданы специальные подгруппы, которые занимаются передовыми технологиями. "Это очень важно, потому что без развития передовых технологий трудно рассчитывать на экономический успех в целом. Поскольку Беларусь имеет определенные преимущества на постсоветском пространстве в плане технологий, партнеры относятся к этому с интересом. Достаточно сказать, что по рентгеновской технике мы входим в четверку ведущих стран мира. Что касается беспилотников, то на последнем авиасалоне в Абу-Даби вошли в тройку победителей. Это тоже показатель высокого уровня в этой сфере для Беларуси", - отметил сенатор.

Сергей Рахманов подчеркнул, что в парламентских контактах усиливается экспертно-аналитическая составляющая. "Именно поэтому на Форуме регионов Беларуси и России в этом году мы впервые организовали секцию высокого уровня, где рассматривались наиболее серьезные вопросы, которые существуют в отношениях между странами, в первую очередь в области экономики, развития технологий и совместных производств. Что характерно, мы работаем в достаточно широком формате не только с нашими традиционными партнерами, но и со странами дальнего зарубежья. В последнее время благодаря взвешенной политике Беларуси интерес к контактам с нами резко увеличился. Зачастую уже не мы ищем партнеров на форумах, а они ищут нас, поэтому эффективность увеличивается от этого", - сказал он.

Сенатор выразил надежду, что все тенденции, сформированные за годы работы шестого созыва, найдут свое продолжение. "В первую очередь по работе межпарламентских групп, чтобы они были наполнены конкретным содержанием, чтобы мы продолжали практику форумов регионов, чтобы была четкая координация во взаимодействии между соответствующими профильными комиссиями Совета Республики и Палаты представителей. Впервые в этом году мы провели совместную работу двух комиссий, на официальном уровне обсудили общие задачи и сейчас реализуем их совместно. Думаю, эта практика будет продолжена", - резюмировал Сергей Рахманов. -0-

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