Рахмон: ШОС утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего партнерства

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. ШОС утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего партнерства. Об этом сегодня, открывая юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает корреспондент БЕЛТА.

Таджикский лидер отметил, что за 20 лет с момента создания ШОС успешно прошла путь становления, утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего партнерства на основе равноправия, учета интересов другу друга, взаимного уважения, доверия и поддержки.

Эмомали Рахмон отметил и рост ШОС на международной арене. В целом он уверен, что стороны могут гордиться совместно проделанной за прошедшие годы работой. "Сегодня перед организацией стоят не менее ответственные задачи. Уверен, что мы, укрепляя диалог и расширяя взаимодействие, сможем умножить свой вклад в дело обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития на глобальном и региональном уровне", - сказал Президент Таджикистана.

Он отметил, что на саммите предстоит обсудить основные итоги деятельности ШОС за истекший период, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия, актуальные вопросы регионального и международного сотрудничества, обменяться мнениями о совместных шагах в рамках ШОС по преодолению последствий пандемии.-0-

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