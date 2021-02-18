Рахмон утвердил план реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в Душанбе встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. На встрече Эмомали Рахмон утвердил представленный генеральным секретарем план мероприятий по реализации решений сессии СКБ ОДКБ (2 декабря 2020 года) и выполнению приоритетных направлений, предложенных Таджикистаном на период председательства в ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"План предусматривает практические мероприятия в сферах политического, военного, военно-экономического и военно-технического сотрудничества, взаимодействие в вопросах противостояния вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации", - отметил генеральный секретарь ОДКБ. Он сообщил, что отдельные разделы плана посвящены кризисному реагированию, миротворческой деятельности ОДКБ, а также мерам по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье. Документом также предусматривается согласование проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганского участка границы.

"Президент Таджикистана особо отметил актуальность наращивания взаимодействия в рамках ОДКБ в вопросах эффективного противодействия тенденциям распространения в зоне ответственности организации деструктивных идеологий радикального толка, а также борьбы с киберпреступностью и другими противоправными действиями с использованием информационно-коммуникационных технологий", - проинформировал пресс-секретарь. Было указано на важность активизации работы по реализации решения СКБ "О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье", по проработке вопроса принятия единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ.

При обсуждении вопросов международной и региональной повестки отдельное внимание было уделено развитию ситуации в Афганистане, а также тенденции возрастания глобальных угроз терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. В связи с этим Эмомали Рахмон отметил актуальность наращивания потенциала ОДКБ по эффективной борьбе с указанными рисками и угрозами безопасности.

Глава таджикского государства обсудил с генеральным секретарем ОДКБ проведение на территории Таджикистана в 2021 году в очном формате сессии Совета коллективной безопасности и заседаний уставных органов - Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также совместных учений с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", специальных учений с силами разведки "Поиск-2021" и учений с подразделениями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021". "Целью данных учений является демонстрация готовности войск (коллективных сил) ОДКБ к реагированию на возникающие угрозы безопасности в таджикско-афганском приграничье", - отметил в своем докладе Станислав Зась. Он сообщил, что в утвержденном плане также нашли отражение вопросы подключения заинтересованных стран и международных организаций к деятельности ОДКБ в качестве наблюдателей и партнеров ОДКБ, развития сотрудничества с СНГ и ШОС.-0-