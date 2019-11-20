Рапота: для белорусско-российской интеграции 2019 год стал самым интенсивным

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для белорусско-российской интеграции 2019 год стал самым интенсивным. Такое мнение высказал журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве в кулуарах экспертно-медийного форума "Союзное государство 2030 - траектория будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

"Именно в этот год активизировалась работа по интенсификации реализации договора 1999 года о создании Союзного государства, - сказал Григорий Рапота. - Именно в этот год министерства и ведомства активно работали над различными положениями договора, в основном касающимися вопросов экономики, промышленной политики. И активно работали над тем, чтобы договориться о путях движения вперед".

Говоря о состоявшихся накануне заседании Совета Министров Союзного государства и переговоров премьер-министров Беларуси и России с участием представителей министерств и ведомств двух стран, госсекретарь отметил, что основной задачей было дать оценку интеграционным дорожным картам. "Что-то уже принять, что-то зафиксировать как предмет договоренности, где-то четче обозначить разногласия и возможные альтернативы их устранения. Вот собственно этим вчера занимались в течение почти семи с половиной часов наши премьеры, представители министерств и ведомств", - добавил Григорий Рапота.

Экспертно-медийный форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего" проходит в Москве 20-21 ноября. Он организован Постоянным комитетом Союзного государства. Мероприятие собрало экспертов, политологов, социологов, руководителей СМИ, ученых, представителей технопарков и научно-исследовательских институтов, а также молодежных общественных и научных организаций из Беларуси и России. В первый день мероприятия рассматриваются потенциальные модели развития Союзного государства и интеграционные стратегии в сфере информации. Во второй день будут организованы секции "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства" и "Гуманитарное сотрудничество - территория молодых". Кроме того, состоится специальная сессия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.-0-