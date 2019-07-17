Рапота: ЕАЭС и Союзное государство могут во всем органично дополнять друг друга

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. ЕАЭС и Союзное государство Беларуси и России могут во всем органично дополнять друг друга. Такое мнение сегодня журналистам высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на полях VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Григорий Рапота принимает участие в экспертной сессии высокого уровня "Приоритеты развития Союзного государства". В числе рекомендаций экспертов для итогового документа форума - продолжить поиск эффективных форматов сопряжения Союзного государства и ЕАЭС. Григорий Рапота отметил, что не видит между ними противоречий. "Это два интеграционных объединения, которые во всем органично могут дополнять друг друга, если не будет создаваться искусственных противопоставлений", - сказал он.

По мнению госсекретаря СГ, одни вопросы рационально решать на уровне ЕАЭС, другие - на уровне Союзного государства, чтобы в дальнейшем распространить опыт на евразийское пространство.

Григорий Рапота добавил, что между Посткомом Союзного государства и ЕЭК установлено тесное взаимодействие. "Мы всегда желанные в гости в ЕАЭС, если есть потребность в чем-то посоветоваться, а они в Союзном государстве", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о деятельности рабочей группы по проблемным вопросам интеграции Беларуси и России, Григорий Рапота проинформировал, что Постком готов присоединиться к их обсуждению. "Мы этим фактически занимаемся ежедневно. Может быть, есть смысл посмотреть на это свежим взглядом", - считает госсекретарь.

Сегодня в Санкт-Петербурге начались основные мероприятия VI Форума региона Беларуси России. На экспертной сессии обсуждаются стратегическое развитие Союзного государства. Во время работы секций рассматриваются вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы.

Планируется, что кульминацией форума станет участие президентов Беларуси и России в пленарном заседании 18 июля. Его темой будут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств. В программе также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России подведет итоги выполнения решений V Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства.

На форуме, который продлится по 18 июля, будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.-0-