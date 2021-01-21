Рапота: ГВУ расширяет круг рассматриваемых вопросов, ее заседания становятся более регулярными

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Группа высокого уровня Совета Министров Союзного государства расширяет круг рассматриваемых вопросов, а ее заседания становятся более регулярными. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося сегодня заседания ГВУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, расширяется круг вопросов, идет углубление в конкретику экономического взаимодействия, это во-первых, - сказал Григорий Рапота. - Во-вторых, было пожелание и готовность руководителей группы Владимира Семашко и Алексея Оверчука, чтобы делать заседания достаточно регулярно: раз в два-три месяца. Как показывает опыт, набегает достаточное количество вопросов, которые требуют обсуждения".

Госсекретарь сообщил, что на сегодняшнем заседании ГВУ было рассмотрено 11 вопросов.

"В основном вопросы касались хозяйственной деятельности, взаимоотношений хозяйствующих субъектов. Это вопросы предоставления банковских гарантий при сделках, объединения информационных систем фитосанитарного контроля, взаимоотношений отдельных хозяйствующих субъектов", - уточнил он. Кроме того, обсужден вопрос расширения балансов поставок продукции, которые Беларусь и Россия согласуют ежегодно.

Григорий Рапота добавил: следующее заседание ГВУ стороны условились провести через два месяца.

Заседание провели сопредседатели ГВУ посол Беларуси в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко и вице-премьер России Алексей Оверчук. В мероприятии также приняли участие госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, представители Постоянного комитета Союзного государства.-0-