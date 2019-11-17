Рапота: мы бы хотели видеть в парламенте Беларуси сторонников развития отношений с Россией

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства, член миссии наблюдателей от СНГ Григорий Рапота отметил, что хотел бы видеть в белорусском парламенте сторонников развития отношений с Россией. Такое мнение он высказал сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Григорий Рапота

"Естественно, у меня есть некое свое представление о том, кого бы мы хотели видеть в белорусском парламенте. Мы бы хотели видеть сторонников российско-белорусского сближения, депутатов, которые занимают активную позицию. Нам нужны партнеры, коллеги, с которыми можно поговорить, поспорить, у кого есть собственное представление о жизни и о том, как должны развиваться российско-белорусские отношения", - сказал Григорий Рапота.

По его словам, белорусские избиратели демонстрируют высокую активность на парламентских выборах. "Тот факт, что была возможность проголосовать заранее, - конечно, для избирателя это удобство, потому что можно спланировать посещение избирательного участка, зарезервировать для решения каких-то своих задач выходной день", - отметил госсекретарь.-0-

Фото Сергея Шелега