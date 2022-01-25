Рапота о реакции Запада на "Союзную решимость": все наши маневры подвергаются нападкам НАТО

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экс-госсекретарь Союзного государства, член Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ Григорий Рапота в связи с учениями "Союзная решимость" констатировал, что любые белорусско-российские маневры всегда подвергаются нападкам со стороны НАТО. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Григорий Рапота напомнил, что в Союзном государстве создана региональная группировка войск, которая объединяет Западный военный округ России и Вооруженные Силы Беларуси. "С точки зрения профессиональной, если создается какая-то военная группировка, она должна быть в хорошей боевой готовности, иначе грош цена ее созданию, - подчеркнул он. - Для того чтобы она была в хорошей боевой готовности, необходимо поддерживать через военно-полевые, оперативные, штабные учения эту самую готовность. Сейчас один из элементов этой подготовки".

Экс-госсекретарь отметил: такого рода учения проводятся ежегодно, поочередно на территории Беларуси и России. "И я не помню случая, чтобы это не подвергалось критике, сомнениям и нападкам со стороны наших, так сказать, соседей, со стороны представителей НАТО. Здесь та же ситуация, спекулировать можно сколько угодно, но существо вопроса в этом: есть региональная группировка, и нужно, чтобы в случае необходимости она сработала так, как сработала ОДКБ", - указал он.

"Следующее учение наверняка будет на территории России и тоже будут выступления, мы уже к этому привыкли. И вообще я сторонник того, чтобы поменьше обращать внимание на то, что говорят там (на Западе. - Прим. БЕЛТА). Мы должны делать свое дело и знать, для чего это делаем", - добавил Григорий Рапота.-0-