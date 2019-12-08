Рапота: от медицины до освоения Арктики - перспективные темы сотрудничества в СГ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" назвал ключевые темы, по которым Беларуси и России предстоит поработать для совершенствования интеграции в соответствии с требованиями времени, сообщает БЕЛТА.

"Думаю, что будущее Союзного государства - в единении усилий, общей созидательной деятельности. Это должны быть понятные всем, большие, интересные совместные проекты. Например, проекты в сфере инфраструктурных преобразований", - сказал Григорий Рапота. Это и совместное совершенствование транспортной инфраструктуры, которая должна соответствовать стандартам XXI века, и работа над созданием лекарственных препаратов, лечением самых серьезных заболеваний, и природоохранная деятельность, экология и т.д. "Есть интересная тема, в которой мы вполне могли бы объединить наши усилия, - это освоение Арктики. Понятно, что этот регион - российская территория, если брать Союзное государство. Но дело в том, что в Республике Беларусь есть очень много интересных научно-технических наработок, которые могли бы быть использованы в условиях низких температур. Мы сейчас над этим работаем", - привел пример госсекретарь.

Назвав многочисленные достижения, которые были сделаны за 20 лет интеграции, он также отметил ключевые вопросы, все еще требующие решения, особенно с учетом изменившихся обстоятельств. "В частности, создание единого экономического пространства невозможно без гармонизации того же Налогового кодекса, - сказал Григорий Рапота. - Очень важные темы - антимонопольное законодательство, отношения государства и бизнеса, политика в области предоставления субсидий. Желательно, чтобы это тоже было гармонизировано. Тогда появляется мобильность бизнес-площадок из одной страны в другую без ущерба для экономик двух государств, наоборот - им же на пользу".

Есть еще нерешенные вопросы в сфере социальной политики, медицинского обслуживания. "Например, сейчас стороны высказали пожелания по поводу вопроса об оказании медпомощи студентам - а их много: как российских в Беларуси, так и белорусских - в России. Т.е. мы углубляемся уже в специфические темы", - добавил Григорий Рапота.

Финансирование союзных программ на 2020 год запланировано в объемах, на 20% меньших, чем в 2019-м. Госсекретарь СГ пояснил, что дело не в сокращении бюджета Союзного государства, а в том, что последние несколько лет использовались остатки денег, которые не были использованы прежде. "Они шли на программную деятельность, а сейчас полностью израсходованы. И на следующий год мы имеем бюджет без оставшихся резервов. Поэтому будет на одну программу меньше", - уточнил Григорий Рапота.

При этом он предполагает, что, если будут подготовлены стоящие, полезные для экономики, науки обеих стран программы, то уместно будет ставить вопрос об увеличении самого бюджета. "Но для этого надо хорошо подготовиться. Заявки есть - порядка десятка тем прорабатывается. В области высоких технологий, медицины, космоса, электроники и т.д. Если удастся аргументированно представить наши запросы главам правительств и государств, можно надеяться на то, что на них тоже будет какое-то финансирование", - добавил госсекретарь.-0-