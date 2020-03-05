Рапота подвел итоги реализации союзных программ в 2019 году

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня на совещании в Минске подвел итоги реализации союзных программ в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году выполнялось несколько союзных программ. В их числе - программы, посвященные защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, развитию системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства, а также медицинская программа "Спинальные системы" (для лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника)", - сказал Григорий Рапота.

Также реализовывались союзные проекты, связанные с Белорусско-Российским университетом в Могилеве, Брестской крепостью. "Еще один проект - создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату. Он уже на стадии завершения", - добавил государственный секретарь СГ.

"В принципе, ситуация благополучная. Программы и проекты реализуются вовремя. Естественно, возникают какие-то нюансы, но они не принципиальные. В прошлом году хорошо использовались средства, даже с некоторой экономией. В текущем году сохранится достаточное финансирование, которое позволит эффективно работать", - подчеркнул Григорий Рапота.

Сегодня в Минске проходит совещание с представителями государственных заказчиков и исполнителей от Беларуси программ, проектов и мероприятий Союзного государства в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, экологии и радиационной безопасности. -0-

Дата проведения Высшего госсовета СГ еще не назначена - Рапота По словам госсекретаря СГ, программы заседаний Совета министров Союзного государства, Группы высокого уровня Совмина СГ, Высшего государственного совета были сверстаны еще в прошлом году.