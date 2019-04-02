Рапота: повестки Высшего госсовета и Совмина СГ сформированы

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Повестки заседаний Высшего госсовета и Совета Министров Союзного государства уже сформированы, однако сроки их проведения пока не определены. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сегодня на пресс-конференции по случаю Дню единения народов Беларуси и России.

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