Рапота: повестки Высшего госсовета и Совмина СГ сформированы

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Повестки заседаний Высшего госсовета и Совета Министров Союзного государства уже сформированы, однако сроки их проведения пока не определены. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сегодня на пресс-конференции по случаю Дню единения народов Беларуси и России.
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