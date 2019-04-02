Рапота: в Союзном государстве присутствует тенденция позитива

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Несмотря на сложности, возникающие в отношениях Беларуси и России, в Союзном государстве присутствует тенденция позитива. Такое мнение высказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

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