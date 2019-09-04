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04 сентября 2019, 13:37

Расширение международного цифрового сотрудничества требуется по всем направлениям - Дапкюнас

Андрей Дапкюнас. Фото из архива
Андрей Дапкюнас. Фото из архива

4 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Расширение международного цифрового сотрудничества востребовано и требуется не только в контексте борьбы с терроризмом, но и практически по всем направлениям международной повестки дня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, выступая сегодня на закрытии международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы завершаем нашу совместную с ООН международную конференцию высокого уровня. У нас состоялась предметная и содержательная дискуссия, в ходе которой удалось рассмотреть ряд важных вопросов. В частности, мы обратились к теории в части потенциальных угроз новых и возникающих технологий, включая искусственный интеллект, - отметил Андрей Дапкюнас. - Мы углубились в практические аспекты внедрения новейших систем контроля безопасности авиапассажиров. Участники конференции поделились передовым региональным и национальным опытом по противодействию использованию террористами новых технологий".

Отличительными особенностями конференции стали не только новизна рассмотренных вопросов, но и уникальный охват ее участников: впервые государства - участники ОБСЕ и государства - члены АСЕАН собираются вместе по этой теме в таком формате, отмечает заместитель министра.

"Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности говорит о том, что расширение международного цифрового сотрудничества востребовано и требуется не только в контексте борьбы с терроризмом, но и практически по всем направлениям международной повестки дня. Многие участники говорили о выработке правил ответственного поведения в виртуальном пространстве, снижении конфронтации и восстановлении доверия", - продолжил он.

"Именно на этом заострил внимание Президент Беларуси на открытии конференции, выступив с инициативой о формировании "пояса цифрового добрососедства" через заключение международных соглашений об обеспечении информационной безопасности", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что современный мир, особенно в сферах передачи информации и телекоммуникации, не имеет границ. Нам - государствам - требуется помощь, чтобы лучше понимать те новые и разрабатываемые технологии, которые могут использоваться как для борьбы с терроризмом, так и наоборот - применяться террористами. Помощь эта должна поступать прежде всего от разработчиков технологий. Платформой для такого сотрудничества может стать созданный при ООН координационный совет, куда бы входили представители технологических компаний и государств", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

По его словам, дискуссия по внедрению систем обмена данными о пассажирах свидетельствует о высокой востребованности и эффективности этих средств в борьбе с иностранными террористами-боевиками. Многие государства вводят свои собственные системы либо используют разработки коллег. Беларусь в апреле этого года также внедрила аналогичную систему.-0-

Конференция в Минске стала объединяющим звеном для поиска ответов на новые террористические угрозы - МИДКонференция в Минске стала объединяющим звеном для поиска ответов на новые террористические угрозы - МИД
"Понятно, что результат этого мероприятия не будет мгновенным, это долговременные совместные усилия, о конечных итогах которых говорить пока рано. Но можно смело вычленить промежуточные результаты и их практическую составляющую", - отметил Андрей Дапкюнас.

Дапкюнас о борьбе с терроризмом: Беларусь выступает за тесную координацию международных усилий под эгидой ООНДапкюнас о борьбе с терроризмом: Беларусь выступает за тесную координацию международных усилий под эгидой ООН
"Обсуждение глобальных, региональных и национальных подходов и стратегий в контексте предотвращения использования новых технологий, а также искусственного интеллекта террористами показало, насколько они отличаются друг от друга", - заметил замминистра иностранных дел Андрей Дапклюнас.

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Фото из архива Конференция в Минске стала объединяющим звеном для поиска ответов на новые террористические угрозы - МИД
Андрей Дапкюнас. Фото из архива Дапкюнас о борьбе с терроризмом: Беларусь выступает за тесную координацию международных усилий под эгидой ООН
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