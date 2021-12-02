Равков: Беларусь готова решать миграционный кризис с партнерами, отложив политические разногласия

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова решать миграционный кризис с международными партнерами, отложив в сторону политические разногласия. Об этом посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков заявил в интервью информационному агентству "Взгляд.az", сообщает БЕЛТА.

"Беларусь превыше всего ценит мир и стабильность как внутри страны, так и в регионе. На протяжении всей истории существования независимого белорусского государства мы были донором безопасности в регионе и не жалели своих усилий для обеспечения глобального мира и благополучия", - подчеркнул Андрей Равков.

Он отметил, что нелегальная миграция представляет собой постоянный общий вызов, противостоять которому можно только совместными усилиями, а не строительством заборов и углублением разделительных линий, введением санкций и закрытием воздушного пространства. Однако такой подход требует взаимных конструктивных шагов.

"Несмотря на воинственную риторику ЕС и НАТО, Беларусь по-прежнему готова работать со всеми международными партнерами, отложив в сторону политические разногласия, чтобы не допустить дальнейшего усугубления миграционного кризиса и уберечь человеческие жизни, - заявил дипломат. - По нашему глубокому убеждению, выход из этой сложной ситуации лежит не через упорные безосновательные попытки Запада демонизировать Беларусь, а через совместную работу и диалог. Надо бороться с первопричинами миграционных потоков и садиться за стол переговоров, к чему мы неоднократно призывали Запад".-0-

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