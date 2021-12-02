Равков: политика ЕС в отношении Беларуси - это бездумное навешивание ярлыков, давление и шантаж

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняя Беларусь в миграционном кризисе, страны Европейского союза пытаются скрыть собственные преступления против беженцев. Об этом посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков заявил в интервью информационному агентству "Взгляд.az", сообщает БЕЛТА.

"Обвиняя Беларусь, страны ЕС, особенно Польша, Литва и Латвия, пытаются скрыть собственные преступления против нерегулярных мигрантов и беженцев. Тем самым они стремятся оправдать дальнейшее ужесточение миграционной политики ЕС, а также под шумок пересмотреть подходы к предоставлению убежища", - считает посол.

Таким образом, сделал вывод дипломат, не Беларусь, а страны Европейского союза, и в первую очередь три западных соседа, допускают многочисленные нарушения международного гуманитарного права, прав мигрантов, а также положений Конвенции о беженцах 1951 года.

"То, с чем мы сегодня имеем дело, - это бездумное навешивание ярлыков, давление и шантаж со стороны европейских партнеров", - заявил Андрей Равков.

Он обратил внимание на то, что в Беларуси нет проблем с предоставлением гуманитарной помощи нуждающимся мигрантам. Белорусские государственные органы, волонтеры, общество Красного Креста обеспечивают закупку и распределение необходимых вещей и продуктов. Всем нуждающимся оказывается своевременная медицинская помощь.

Кроме того, Беларусь обеспечила доступ международных структур к мигрантам на границе со своей территории и продолжает взаимодействие для помощи оказавшимся в затруднительном положении людям совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции и ЮНИСЕФ. При этом миссия Европейской комиссии по оказанию гуманитарной помощи, которая посетила Беларусь 23-24 ноября, свелась к простому мониторингу, даже не удосужились пообщаться с мигрантами.

"На этом фоне явно контрастирует Польша, полностью закрывшая доступ в приграничные районы как для гуманитарных и правозащитных организаций, так и для общественности и СМИ. Им явно есть что скрывать", - заметил посол.

Белорусскими компетентными органами задокументированы многочисленные факты жестокого, бесчеловечного обращения с людьми, которые обращаются к польским, литовским и латвийским властям за предоставлением убежища. В ответ их избивают, травят газом, преследуют собаками, а затем полуживых выбрасывают через границу на белорусскую территорию, констатировал Андрей Равков. "Наверное, вот оно, истинное лицо европейских демократических ценностей и вопиющее "соблюдение прав человека", которое государства Евросоюза стремятся навязать всему миру", - сказал он.-0-