Равков призывает граждан опираться на свою землю, а не на импортные эмоции

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков в своем аккаунте в Facebook высказался на тему поддержки протестов за рубежом, сообщает БЕЛТА.

"Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые "несогласные и протестующие" восхищаются в Телеграм-каналах по поводу махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси. Причем любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель - ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический "патриотизм" вдруг вспыхивает, когда попросят", - отмечает госсекретарь Совбеза.

"В связи с этим вопрос к тем, кто так умилен заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: "Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!" - и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции", - призывает Андрей Равков.-0-