Равков в новой должности намерен совершенствовать национальную систему безопасности

20 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Андрей Равков в своей деятельности на посту государственного секретаря Совбеза намерен совершенствовать национальную систему безопасности. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Равков назначен госсекретарем Совета безопасности Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

По мнению Андрея Равкова, в Беларуси создана дееспособная система национальной безопасности. "Есть необходимый комплект нормативной базы, которая позволяет управлять этой системой, чтобы она не давала сбоев, - отметил он. - Главная задача, которую поставил глава государства, - это изучить все нюансы, совершенствовать и развивать национальную систему безопасности".

Особое внимание Президент обратил на необходимость эффективного взаимодействия всех структур силового блока. В связи с этим Андрей Равков упомянул, что за время работы в должности министра обороны наладил хорошие взаимоотношения с представителями многих госорганов. "Я не приехал из другой страны. Я белорус, живу в этой стране очень долго, знаю лично руководителей государственных органов, поэтому думаю, что общий язык, который мы уже нашли, поможет и сейчас в изучении некоторых нюансов (работы Совбеза. - Прим. БЕЛТА)", - сказал он.-0-