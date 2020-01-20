Равков в новой должности намерен совершенствовать национальную систему безопасности

20 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Андрей Равков в своей деятельности на посту государственного секретаря Совбеза намерен совершенствовать национальную систему безопасности. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.
По мнению Андрея Равкова, в Беларуси создана дееспособная система национальной безопасности. "Есть необходимый комплект нормативной базы, которая позволяет управлять этой системой, чтобы она не давала сбоев, - отметил он. - Главная задача, которую поставил глава государства, - это изучить все нюансы, совершенствовать и развивать национальную систему безопасности".
Особое внимание Президент обратил на необходимость эффективного взаимодействия всех структур силового блока. В связи с этим Андрей Равков упомянул, что за время работы в должности министра обороны наладил хорошие взаимоотношения с представителями многих госорганов. "Я не приехал из другой страны. Я белорус, живу в этой стране очень долго, знаю лично руководителей государственных органов, поэтому думаю, что общий язык, который мы уже нашли, поможет и сейчас в изучении некоторых нюансов (работы Совбеза. - Прим. БЕЛТА)", - сказал он.-0-