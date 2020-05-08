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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размер избирательного фонда претендентов на пост Президента ограничен 9 тыс. БВ. Речь об этом шла сегодня на заседании ЦИК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА. Центризбирком утвердил положение об избирательном фонде лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты, кандидата в Президенты при проведении выборов в 2020 году. Размер не может превышать 9 тыс. базовых величин, или Br243 тыс., с учетом того, что одна БВ составляет сегодня Br27. Этот фонд претендент на высший государственный пост формирует из собственных средств. Возможны и добровольные пожертвования от юрлиц и граждан. Размер их взносов также ограничен - 50 (Br1350) и 20 БВ (Br540). Предельная сумма всех расходов из избирательного фонда не должна превышать 9 тыс. базовых. Для того чтобы сформировать фонд, кандидат в Президенты открывает в Беларусбанке специальный избирательный счет.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!