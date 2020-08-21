Разрыв Беларусью интеграционных связей с Россией приведет к потере промышленности - эксперт

21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Разрыв Беларусью интеграционных связей с Россией, выход из Евразийского экономического союза и Союзного государства приведет ее, как и Украину, к потере собственной промышленности. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА политический обозреватель Владимир Корнилов, который ранее был директором украинского филиала Института стран СНГ и был свидетелем событий киевского майдана.

Эксперт затронул тему сходства и отличий украинских и белорусских событий. "Со мной в соцсетях часто общаются представители белорусской оппозиции: пишут, ругаются и прочее, - рассказал он. - И очень обижаются, когда я сравниваю все это с киевским майданом, который я наблюдал своими глазами. А когда я их прошу: назовите отличие от киевского - они ответить не могут и обижаются еще больше. Но я вижу одно принципиальное отличие. Потому что в Киеве - что на оранжевом майдане 2004 года, что на последнем майдане 2013-2014 годов - все-таки их лидеры старались как-то заретушировать внешнее давление, влияние и внешнее управление, пытались от этого откреститься. А в Беларуси никто этого не стесняется: напрямую управление действиями протестующих исходит с территории соседней Польши. Когда по утрам они просыпаются и читают: сегодня мы перекрываем там-то, идем туда-то, собираемся здесь. Вот вам и все руководство открыто управляемого извне протеста".

Владимир Корнилов высказал серьезные сомнения и в самостоятельности созданного белорусской оппозицией координационного совета. "По составу в нем есть и убежденные националисты, и убежденные прозападные деятели, и грантоеды, - прокомментировал эксперт. - Я посмотрел внимательно их первое мероприятие, пресс-конференцию, когда на каждый вопрос они говорили: мы не знаем, мы завтра посовещаемся... А когда услышал насчет того, что мы будем мостом между Россией и Европой, мы не против, мы будем торговать и туда, и туда, - один в один. Я слышу все, что говорили перед подписанием соглашения Украина-ЕС во время последнего майдана: мы будем мостом, это вранье, что мы потеряем российский рынок, мы и российский рынок сохраним, и зарплаты, и пенсии у нас будут как в Европе. Но мы видим, во что это превратилось".-0-