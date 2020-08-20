Развал ЕАЭС и ОДКБ изнутри, отказ от 9 Мая и снос памятников - российский эксперт об альтернативном сценарии для Беларуси

20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Истинная цель происходящих в Беларуси волнений и событий - полностью отрезать ее от России. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА известный российский эксперт и политик, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Сейчас представители белорусской оппозиции стали говорить о том, что опубликованный ранее ею план - это неправда, они не собираются рвать отношения с Россией. "Думаю, что они могут и не выйти из ОДКБ и ЕАЭС, но только для того, чтобы изнутри разваливать эти интеграционные объединения", - считает эксперт.

"Кроме того, наверняка будут постепенные запреты на русский язык", - продолжил Сергей Марков.

Политолог убежден, что альтернативный сценарий развития Беларуси приведет к нивелированию заслуг народа в победе над фашизмом. "9 Мая как праздник будет отменено, - спрогнозировал он. - Наверняка будут сносить памятники героям Советской армии, которые боролись с немецко-фашистскими захватчиками. И памятники белорусским партизанам тоже будут снесены".

Отвечая на вопрос о том, почему была удалена оппозиционная программа, Сергей Марков сказал: "Оппозиция убрала свой манифест по той же причине, по которой они спрятали Зенона Позняка, хотя он играет существенную роль в формировании стратегии".

"Белорусы не хотят реализации такого плана реформ. Они (оппозиция. - Прим. БЕЛТА) свои реальные планы прячут как можно дальше от белорусов, потому что понимают, что если реальный план узнают, то их поддержка сойдет до уровня той, которой она изначально была все эти годы - 2-3%", - заключил Сергей Марков.-0-

Выход Беларуси из ЕАЭС приведет к банкротству предприятий и массовому увольнению - эксперт Экономист, магистр политических наук, преподаватель Белорусского государственного экономического университета Виктор Саевич отметил, что при интеграции Беларуси поступают прежде всего из России льготные энергоресурсы.

Потери Беларуси при выходе из ЕАЭС могут составить четверть ВВП - аналитик БИСИ По словам аналитика БИСИ Виталия Демирова, Евразийский экономический союз способствует достижению интеграции по четырем сферам: передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Эксперт: в белорусском обществе нет запроса на выход из интеграционных объединений "Выход Беларуси из таких структур, как Союзное государство, ОДКБ или ЕАЭС, означает кардинальный слом внешнеполитического курса страны", - сказала кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений БГУ Ольга Лазоркина.