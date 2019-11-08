Разведение сил в Петровском начнется днем 9 ноября - Сайдик

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разведение сил в Петровском начнется днем 9 ноября. Такая информация размещена на сайте ОБСЕ со ссылкой на заявление спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика, сообщает БЕЛТА.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.

Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября, в 12.00 по киевскому времени (13.00 по минскому).-0-