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Политика
31 октября 2019, 20:13

Развитие Китая не может обойтись без поддержки и помощи Беларуси - Цуй Цимин

Цуй Цимин
Цуй Цимин

31 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Развитие Китая не может обойтись без поддержки и помощи Беларуси. Такое мнение выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин на заседании коммуникационного клуба "Диалог с послом" в Доме дружбы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - хороший друг и партнер, развитие Китая не может обойтись без ее поддержки и помощи. С момента установления дипломатических отношений политическое взаимодоверие укрепляется, экономическое сотрудничество, гуманитарные обмены становятся все более активными, - отметил дипломат. - Китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества принесли ощутимую выгоду двум народам. Китай последовательно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Беларуси, уважает путь развития, выбранный страной, ее внутреннюю и внешнюю политику. Государства всегда твердо поддерживают друг друга в ключевых вопросах".

Посол выразил уверенность, что хорошая динамика стабильного развития белорусско-китайских отношений поддерживается стратегическим руководством Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина. "Взаимодействие в различных областях вышло на путь ускоренного развития, всесторонне углубилось и уже принесло определенные результаты, - продолжил Цуй Цимин. - Главы двух государств встречались дважды в этом году и достигли важных договоренностей по расширению сотрудничества, а также построению "Пояса и пути" и развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Согласно статистике, за январь-июнь этого года объем торговли между Китаем и Беларусью достиг $2,053 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,3%, экспорт белорусских товаров в Китай возрос на 81,9%. Китай продолжает сохранять свои позиции третьего по величине торгового партнера и второго по величине импортера для Беларуси. В первом квартале этого года Китай инвестировал в республику $48,2 млн, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Цуй Цимин также напомнил, что в этом году отмечается 70-летие образования Китайской Народной Республики. "Коммунистическая партия Китая твердо придерживается политики реформ и открытости. Путь социализма с китайской спецификой определен Си Цзиньпином в качестве руководящей идеологии на долгосрочную перспективу, - сказал дипломат. - За последние 70 лет масштабы экономического развития Китая существенно возросли. Так, общий ВВП увеличился с $174,9 млрд в 1977 году до $1,36 трлн в 2018-м".

В течение последних 70 лет Китай придерживается независимой мирной внешней политики, выстраивает международные отношения нового типа и сообщество единой судьбы человечества.

Касаясь темы безопасности и стабильности, посол назвал "гонконгский вопрос" внутренним делом Китая. Он заявил: "Согласно Уставу ООН, ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела других. Ожесточенные протесты, вызванные поправками в законодательство в Гонконге, длятся уже более четырех месяцев. Демонстрации в Гонконге - это не мирное шествие, а стопроцентное насилие на улицах, нарушение законов и совершение преступлений. При этом некоторые иностранные силы, в том числе ряд зарубежных СМИ, искажают реальную ситуацию и называют это уличное насилие "прекрасным пейзажем", в котором главным украшением является якобы демократия. Но я хочу сказать, что разного рода попытки вмешаться во внутренние дела Китая никогда не увенчаются успехом, это абсолютно невозможно. Самое важное - остановить насилие, восстановить порядок и управление на основе верховенства закона. Кстати, сейчас в других странах так же, как и в Гонконге, наблюдаются ожесточенные действия: в испанской Каталонии, в Англии и даже на улицах Чили. Некоторые демонстранты в этих местах публично заявили, что необходимо следовать примеру насилия на гонконгских улицах, чтобы эти места превратились во второй Гонконг. Это тоже "прекрасный пейзаж"?"

При этом посол КНР высоко оценил вклад Беларуси в поддержание стабильности в регионе. "Беларусь - самая безопасная и стабильная страна в Европе, а КНР - самая безопасная в Азии", - считает дипломат. Цуй Цимин сказал, что посетил все области Беларуси, а некоторые достопримечательности - по несколько раз, он выразил восхищение проводимой в республике политикой, направленной на стабильное развитие всех регионов.

Цуй Цимин на встрече ответил на вопросы касательно Китая и белорусско-китайских отношений, а также своего дипломатического пути.-0-

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