Развитие отношений с Китаем - приоритетное направление внешней политики Беларуси - Андрейченко

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие отношений с Китаем - приоритетное направление внешней политики Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что за время работы с ноября месяца в Беларуси вы уже убедились, что к вашему народу, к вашей стране у нас относятся с большой искренностью, симпатией. В целом я хотел бы отметить, что развитие отношений с Китайской Народной Республикой - это приоритетное направление внешней политики Беларуси. У нас очень давние дружественные связи, и они позволяют решать нам практически все вопросы и вести сотрудничество по многим направлениям", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, основу двустороннего сотрудничества составляют контакты руководителей наших государств. "Очень важные переговоры состоялись в январе между Президентом Беларуси и председателем КНР. Обсуждены важные вопросы наращивания поставок пищевой продукции в КНР, хлористого калия, развития отношений между регионами Беларуси и Китая, вопросы борьбы с COVID-19. Конечно, мы благодарны китайскому народу за то, что в феврале текущего года в Беларусь на безвозмездной основе было поставлена 100 тыс. доз вакцины против коронавируса", - отметил спикер.

Как добавил посол, сегодня китайско-белорусское взаимовыгодное сотрудничество развивается стабильно и плодотворно. "Наши контакты на высшем и высоком уровне поддерживаются хорошим ритмом. Взаимопонимание и политическое доверие укрепляются с каждым годом. Мы поддерживаем очень тесные и плодотворные взаимодействия в международных делах, защищаем друг друга по тем вопросам, которые касаются наших интересов и важных озабоченностей. Можно сказать, что наше международное взаимодействие является ярким направлением нашего плодотворного сотрудничества", - подчеркнул он.

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