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Политика
24 июня 2021, 16:13

Развитие военно-экономического сотрудничества ОДКБ обсудили на MILEX-2021

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выездное совместное заседание руководителей и членов национальных частей Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ и Делового совета при МКВЭС с участием членов совета коллегии Военно-промышленной комиссии России по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества состоялось сегодня в Минске в рамках деловой программы X Международной выставки вооружения и военной техники MILEX. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На заседании заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков подчеркнул важность вырабатываемых в ходе подобных мероприятий практических мер по реализации принятой Советом коллективной безопасности ОДКБ в 2016 году программы военно-экономического сотрудничества государств - членов ОДКБ и определил ряд задач по подготовке к очередному заседанию МКВЭС ОДКБ, которое пройдет в начале сентября в Минске.

"Также были рассмотрены вопросы развития военно-экономического сотрудничества государств - членов организации, обсуждены возможные направления совершенствования кооперационного взаимодействия предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств - членов ОДКБ в области производства, ремонта и модернизации продукции военного назначения", - отметил пресс-секретарь.

25 июня на MILEX-2021состоится заседание координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности. Будут рассмотрены предложения национальных частей координационного совета о внесении изменений в перечень международных выставок, проводимых в 2021-2022 годах, на которых возможно формирование экспозиций продукции военного, двойного, специального назначения и технологий государств - членов ОДКБ. Планируется обсудить вопросы подготовки международных салонов вооружения на территории государств - членов ОДКБ в июле 2021 года - мае 2022 года и планирования деловой программы ОДКБ на указанных салонах в 2022 году, а также рассмотреть возможность предоставления организаторам национальных выставочных экспозиций государств - членов ОДКБ льготных условий участия в данных выставках.-0-

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выставка ОДКБ сотрудничество
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