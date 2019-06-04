Развитие "Восточного партнерства" должно сопровождаться диалогом между ЕС и ЕАЭС - Макей

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Развитие "Восточного партнерства" должно сопровождаться диалогом между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Обмен информацией, гармонизация стандартов и технических регламентов, устранение избыточных препятствий в торговле, поощрение кооперации на уровне стран - членов обоих союзов - все эти перспективные и востребованные темы сотрудничества политически нейтральны и работают на долгосрочную стабильность и процветание в масштабах всей Европы, - считает Владимир Макей. - Не вижу, почему выгодное обеим сторонам взаимодействие должно упираться в политические преграды".

По его мнению, наличие конкурирующих торговых режимов - прямо или косвенно - вынуждает страны делать выбор между ними. "Блоковость в экономике порождает блоковость в политике, - отметил он. - Диалог ЕАЭС - ЕС позволил бы устранить эту блоковость, развеять миф о несовместимости восточной и западной экономических и ценностных систем. Ведь именно этот миф как основа ложного выбора, к которому пытаются подтолкнуть постсоветские страны, является первопричиной многих конфликтов".

Наряду с этим министр подчеркнул: "Мы понимаем, что это непросто, что впереди - сложный и длительный процесс взаимной притирки двух блоков. Но выработка парадигмы их мирного сосуществования, если не сотрудничества, для нас жизненно важна как залог стабильности торгово-экономической архитектуры в регионе".-0-