Развитие взаимодействия Беларуси с агентствами ООН обсудили на встрече Рыбаков и Гутерриш

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке состоялась встреча постоянного представителя Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили развитие взаимодействия Беларуси с агентствами системы ООН по приоритетным направлениям совместной работы", - проинформировали в МИД.-0-