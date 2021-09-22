Реализация экономических и инвестпроектов была в центре внимания на встрече глав МИД Беларуси и Турции

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информирует пресс-служба МИД Беларуси.

Повестка переговоров глав МИД включала широкий круг вопросов.

"Достигнута договоренность о поддержании контактов и совместной работе над реализацией ряда экономических и инвестиционных проектов", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось БЕЛТА, Владимир Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В программе визита - выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, саммите ООН по продовольственным системам, участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также на полях Генассамблеи запланированы двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.-0-