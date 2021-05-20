Реализация ЦУР способствует решению ключевых задач евразийской интеграции - Мясникович

20 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Реализация Целей устойчивого развития способствует решению ключевых задач евразийской интеграции. Об этом сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая сегодня на онлайн-конференции высокого уровня "Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития", организаторами которой являются Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"ЕАЭС, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и его постоянно действующий исполнительный орган - Евразийская экономическая комиссия, уделяют большое внимание вопросам содействия достижению государствами - членами ЕАЭС Целей устойчивого развития, - отметил Михаил Мясникович. - Договором о союзе и основополагающими документами, составляющими право ЕАЭС, охвачены все 17 Целей устойчивого развития и 108 из 169 их ключевых задач".

ЕАЭС стал первым региональным интеграционным объединением, подготовившим комплексный доклад о достижении ЦУР. Документ был представлен на политическом форуме высокого уровня ЭКОСОС в 2017 году. А в 2019-м выпущен статистический сборник "Достижение Целей устойчивого развития в регионе Евразийского экономического союза".

Михаил Мясникович подчеркнул, что Евразийская экономическая комиссия инициировала разработку методологии оценки ЦУР в ЕАЭС. "Предложенная нами модель является принципиально новой, учитывает наднациональные меры, что позволяет посмотреть на достижения ЦУР в интеграционном разрезе, - считает он. - Мы готовы делиться накопленным опытом с партнерами".

Реализация Целей устойчивого развития способствует решению ключевых задач евразийской интеграции, углублению сотрудничества между странами и обеспечению их устойчивого экономического роста. "Например, во многом благодаря тесному сотрудничеству в агропромышленной сфере в ЕАЭС обеспечен исключительно высокий уровень продовольственной безопасности. Даже в кризисный 2020 год производство продукции сельского хозяйства продемонстрировало прирост более чем 2%, - отметил Михаил Мясникович. - В ЕАЭС - позитивная динамика показателей развития экономики, предусмотренная ЦУР. На протяжении нескольких лет подряд темпы роста ВВП на душу населения во всех государствах-членах находились в области положительных значений и даже в сложном из-за пандемии и коронавирусной инфекции 2020 году не допущено падения".

В союзе растут объемы взаимной торговли, грузовых перевозок. Благодаря организации слаженной работы железнодорожных администраторов объемы контейнерных перевозок через территорию союза в 2020 году увеличились более чем в 1,6 раза.

Михаил Мясникович также обратил внимание, что за пятилетний период функционирования ЕАЭС промышленное производство выросло на 13%. В обрабатывающей промышленности, где в основном сконцентрирован интеллектуальный потенциал, рост обеспечен более чем на 15%.

"Благодаря взаимной кооперации и специализации промышленности производство увеличилось и в 2020 году, и в текущем 2021-м. Это реальная работа ЕАЭС по реализации такой Цели устойчивого развития, как индустриализация, инновации и инфраструктура", - резюмировал председатель коллегии.-0-