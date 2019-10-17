Регистрация кандидатов в депутаты завершается в Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окружные избирательные комиссии 17 октября завершают регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.

Предвыборная агитация на парламентских выборах в Беларуси стартует в середине октября после регистрации претендентов на депутатский мандат. Как проинформировали в пресс-службе Белтелерадиокомпании, все кандидаты по Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областям, а также по городу Минску получат возможность выступить на телеканале "Беларусь 3" , а по Минской области – на СТВ .

Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начнутся 21 октября и пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Продолжительность каждого ограничена пятью минутами. По телевидению они будут транслироваться в вечерний прайм-тайм – с 19.00 до 20.40. "Исключение - 22 и 29 октября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала "Беларусь 3", - уточнили в пресс-службе медиахолдинга. Здесь напомнили, что эфир всем участникам политической гонки предоставляется бесплатно и подчеркнули, что использование в выступлениях аудио- и видеоматериалов не допускается.

Радиовыступления можно будет послушать с 7.00 до 8.00. Эфирное время кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, выделит "Радио-Минск", по Минской области - радиостанция "Минская волна". Тем, кто будет выдвигаться по другим областям, время предоставят соответствующие областные телерадиокомпании.

Для теледебатов эфирное время резервируется из расчета не более пяти минут одному кандидату. Порядок организации и проведения дебатов, даты их проведения и ведущего определяют телерадиокомпании.

Свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из республиканских газет ("Звязда", "Рэспубліка"), либо соответствующей областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных, городских газетах. Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 октября.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-