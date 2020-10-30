Рекомендации Европарламента направлены против народа Беларуси - Савиных

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемые в рекомендациях Европарламента действия направлены против народа Беларуси. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных в связи с принятием Европарламентом рекомендаций Европейскому совету, Европейской комиссии и Высокому представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю по вопросам отношений с Беларусью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Мы вынуждены с сожалением констатировать, что рекомендации Европарламента по вопросу отношений с Беларусью продолжают бесперспективный курс на создание новых препятствий на пути нормализации взаимодействия Беларуси со структурами Европейского союза, - сказал Андрей Савиных. - Мы рассматриваем этот документ как пример несообразного и тенденциозного политиканства, граничащего с вмешательством во внутренние дела страны. Призывы к расширению ограничительных мер в отношении Беларуси, а также предлагаемые ограничения на доступ на рынок ЕС отдельных категорий товаров из Беларуси являются грубой попыткой экономического давления на суверенное государство, нарушающей международное законодательство".

Парламентарий с сожалением констатирует, что даже региональное взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 становится объектом атаки евродепутатов. "Для нас очевидно, что все предлагаемые в рекомендациях действия направлены прежде всего против народа Беларуси. Они ставят своей целью нанесение ущерба максимальному числу белорусских граждан, - отметил он. - Особенно глубокое сожаление вызывают попытки Европарламента сформировать ложное представление о якобы исходящих от Беларуси военных угрозах. В связи с неподобающими действиями Европарламента мы хотим открыто заявить, что внешняя политика Беларуси базируется на принципе миролюбия и нацелена на формирование зоны стабильности и безопасности в регионе".

Андрей Савиных подчеркнул, что Беларусь развивает и будет развивать отношения со всеми международными партнерами, исходя из своих национальных интересов и без указки извне. "Мы и далее будем поддерживать курс на устойчивое экономическое развитие нашей страны и защиту благополучия граждан Беларуси. Мы призываем здравые политические и общественные силы Европейского союза отказаться от политики диктата и давления и вернуться к политике добрососедства и уважения национального суверенитета. Мы будем рассматривать такие действия как признание ценности развития Европы без разделительных линий", - заключил он.-0-