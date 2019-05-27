Республика Корея настроена на активизацию контактов с Беларусью

27 мая, Сеул /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Республика Корея намерена развивать более активные контакты с Беларусью в рамках своей внешней политики. Это отметил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, директор департамента анализа внешнеполитической стратегии Министерства иностранных дел Республики Корея Сон Чжанхо сегодня на встрече с зарубежными журналистами.

Дипломат подчеркнул, что с приходом нового руководства страны два года назад во внешнеполитической деятельности появились новые приоритеты. "Республика Корея стремится к диверсификации направлений внешней политики с различными регионами и странами мира, - сказал он. - В соответствии с новой политикой продвигаем сотрудничество со многими странами постсоветского пространства, в число которых входит Беларусь", - пояснил Сон Чжанхо.

Он подчеркнул, что интерес к развитию контактов с Беларусью является взаимным, и назвал этот фактор важным для дальнейшего выстраивания взаимодействия по всем направлениям.

Администрация Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина реализует внешнеполитическую линию с целью продвижения более эффективного сотрудничества с зарубежными государствами. Эта политика особенно важна с учетом устремлений по установлению стабильного мира на Корейском полуострове.-0-

Фото Алина Гришкевич