"Ресурс по-своему неисчерпаем" - посол России накануне визита Матвиенко рассказал о важности региональных связей

4 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркивает важность развития и укрепления межрегиональных связей. Об этом он заявил корреспонденту БЕЛТА в преддверии визита в Минск делегации Совета Федерации Федерального собрания России во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко.

Посол акцентировал внимание, что именно в формате межрегионального сотрудничества получают развитие связи на уровне предприятий, представителей бизнеса, сельхозпроизводителей, в сферах торговли, гуманитарной деятельности, образования, здравоохранения и по многим другим направлениям. "Это ресурс, который по-своему неисчерпаем. Он дополняет формат межгосударственных двусторонних отношений, во многом регулирует и делает их богаче", - считает Дмитрий Мезенцев.

Он выразил убеждение в том, что те или иные споры на уровне хозяйствующих субъектов, будь то вопросы поставок нефти или чего-то еще, не могут и не должны омрачать систему особых отношений, которые существуют между Беларусью и Россией.

Планируется, что 5 марта с Валентиной Матвиенко встретится председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах. В этот же день спикеры верхних палат парламентов примут участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланирована встреча Валентины Матвиенко с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

"Практика межпарламентских связей России и Беларуси, стремление к их углублению, обсуждение конкретных вопросов совершенствования национальных законодательств, обмен опытом и мнениями, искренний, откровенный разговор - это то, что всегда отличает встречи парламентариев, и в этот раз будет отличать визит Валентины Матвиенко, которая по-особому относится к Беларуси", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Дипломат уверен, что визит делегации Совета Федерации и обсуждение предстоящего форума станет важным этапом углубления сотрудничества субъектов Российской Федерации и регионов Беларуси. "В прошлом году в Санкт-Петербурге VI Форум регионов показал значимость и востребованность межрегионального сотрудничества. Были подписаны соглашения на общую сумму $550 млн. Это значимый рубеж", - отметил посол.

По его словам, в Минске на заседании оргкомитета, в частности, планируется определить структуру предстоящего форума, повестку дня, тематику и состав участников. Дипломат также подчеркнул неизменное внимание президентов России и Беларуси к мероприятиям межрегиональных форумов.

Посол также отметил регулярность визитов в Беларусь руководителей различных российских регионов, встречи с главой белорусского государства. "Это то, что важно ценить, уделять этому внимание", - подчеркнул дипломат.

В Минске Валентина Матвиенко возложит венок к стеле "Минск - город-герой", примет участие в церемонии передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом храму-памятнику в честь Всех Святых во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!".

Посол обратил внимание на единство подходов, которое руководство России и Беларуси неизменно показывает миру в оценке масштаба беспрецедентного подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, особенно на фоне участившихся попыток исказить историю. "Мы все это по-особому ценим. Это важно прежде всего для молодого поколения россиян и белорусов", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Ожидается, что 6 марта Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. "Поездка на легендарный рубеж пройдет незадолго до дня Великой Победы. Встреча с ветеранами - это возможность еще раз прочувствовать масштаб подвига", - подчеркнул посол.

Как сообщалось, осенью в Минске и Минской области пройдут мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России. Главной темой предстоящего форума станет историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России.-0-