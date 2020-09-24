Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС носит сугубо политический характер - Минэнерго

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Беларуси и содействует росту напряженности в межгосударственных отношениях. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Беларуси, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Документ носит сугубо политический характер, - подчеркивается в заявлении. - Вопросы безопасности Белорусской АЭС стали для определенных политических сил Литвы предметом постоянных спекуляций, возможностью "заработать баллы" в угоду собственным интересам. Для этого формируется образ Беларуси как источника угрозы ядерной безопасности в Европе".

В Минэнерго считают, что большинство претензий литовской стороны, в том числе тезисы резолюции, основываются на домыслах, не имеют под собой обоснованных аргументов, а в отдельных случаях содержат недостоверную информацию. "В частности, в документе говорится о загрузке ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС без соответствующего разрешения регулирующего органа, неких незаконных работах и безответственном развитии ядерной энергетики, что не соответствует действительности, - отмечается в заявлении Минэнерго. - Мы рассчитываем, что международное сообщество способно объективно оценить ситуацию и не будет принимать во внимание подобные, явно политизированные, не подтвержденные фактами оценки литовской стороны".

Сооружение Белорусской атомной электростанции осуществляется в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности. Это неоднократно подтверждено миссиями МАГАТЭ, оценками других авторитетных международных организаций, с которыми Беларусь сотрудничает на постоянной основе, констатировали в Минэнерго.-0-